Fußball. Nicht nur der Wintereinbruch hat in den Bergsträßer Fußball-Ligen an diesem Sonntag einige Spielausfälle zur Folge. In der Kreisoberliga wurde nach einem Corona-Fall bei der TSV Auerbach das Verfolgerduell gegen die SSG Einhausen abgesagt. In der Kreisliga A trat der FC 07 Bensheim II nicht zu der Partie beim SV Lindenfels an. Da unter anderem auch das Heimspiel des SV Winterkasten gegen den SC Rodau ausfiel, stehen in der A-Liga nun nur noch zwei Begegnungen auf dem Spielplan.

