Zum Nachholspiel in der Fußball-Kreisoberliga erwartet das Schlusslicht FC Starkenburgia Heppenheim am heutigen Gründonnerstag (19.30 Uhr) die SSG Einhausen. Die Ausgangslage ist – wie vor jedem Spiel der Heppenheimer – recht eindeutig: In der Favoritenrolle ist der Gegner. Einhausen ist seit zehn Spielen ungeschlagen, verbesserte sich in diesem Zeitraum aber nur um zwei Plätze auf Rang fünf.

...