Einhausen mit Kampfgeist zum Derby-Teilerfolg

Einhausen. Torlos und damit unentschieden endete in der Fußball-Kreisoberliga das Derby zwischen der SSG Einhausen und dem SC Olympia Lorsch. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entspricht, hatte das intensiv geführte Nachbarschaftsduell doch keinen Sieger verdient gehabt. Im Einhäuser Lager feierte man die Punkteteilung wie einen gefühlten Sieg, die man sich doch mit viel Einsatz und Leidenschaft erkämpfte. Die SSG bleibt unter der Regie von Interimstrainer Dominique Völker ungeschlagen, der SCO indes seit fünf Spielen erfolglos (viertes Remis’ in Serie).

Die Gäste aus Lorsch zeigten auch Willen und Einsatz, blieben aber gerade in spielerischer Hinsicht einiges schuldig. Die Olympia tat sich schwer mit der aggressiven und intensiven Spielweise der SSG, die dadurch nicht den gewohnten Spielfluss des Tabellenzweiten aufkommen ließ. Auch nahm mit Sebastian Lindner ein Teil des Lorscher Spielertrainer-Duos zunächst auf der Auswechselbank Platz – und erst in der Schlussphase, als Lindner auf dem Feld stand, hatte das Spiel der Olympia mehr Ordnung und die Gäste drängten in der umkämpften Schlussphase auf den Siegtreffer, der jedoch nicht fallen sollte.

Dominique Völker (Einhausen): Kompliment an meine Mannschaft, ... Dominique Völker (Einhausen): Kompliment an meine Mannschaft, die heute alle Vorgaben hervorragend umgesetzt und sich aus diesem Grund das Unentschieden auch verdient hat. Klar, wir wollten gewinnen, doch Lorsch war der erwartet schwere Gegner, den es zunächst einmal zu bekämpfen galt. Das haben die Jungs mit einer tollen Einstellung und einem unbändigen Willen sehr gut gemacht. Denis Holdschick (SC Olympia): Kämpferisch kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen, spielerisch konnten wir uns aber nicht wie erwartet in Szene setzen. Einhausen hat uns das Leben sehr schwergemacht, dazu war uns der Schiedsrichter, der vieles für die SSG laufenließ, nicht unbedingt wohlgesonnen. Es wird jetzt unbedingt Zeit, wieder ein Spiel zu gewinnen. net

SSG Einhausen: Stellmann - Grieser, Winkler, Döhren, Ost, Claus, Marvin Knaup, Unrath, Ritzert, Bamberg, Lulei. - Eingewechselt: Utermann, Hajdaraj,

SC Olympia Lorsch: Nolte - Krämer, Holdschick, Hinz, Wickler, Halfar, Röhrig, Lautenbach, Yacoub, Dorval, Edam. - Eingewechselt: Georgi, Lindner.

Schiedsrichter: Hadzibulic (Altenhain). - Zuschauer: 180. - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Georgi (890. /Olympia) wegen Foulspiels an Torhüter Stellmann. - Beste Spieler: Bamberg, Ritzert, Lulei / Röhrig, Hinz, Edam. net