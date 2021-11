Eine starke Hälfte reicht Elmshausen

Lautertal. Eine gute erste Halbzeit reichte Fußball-C-Ligist TSV Elmshausen, um einen souveränen 3:1-Heimerfolg gegen den SV Zwingenberg einzufahren. „Der Sieg war klar verdient“, sagte TSV-Funktionär Andreas Helfrich. Nach der 3:0-Pausenführung lief im zweiten Abschnitt allerdings nicht mehr viel zusammen bei den Gastgebern. „Wir haben den Faden verloren“, so Helfrich. Nach dem Seitenwechsel boten beide Teams ein Duell auf überschaubarem Niveau. – Tore: 1:0 Vidovic (5.), 2:0 Feher (15.), 3:0 Pal (35.), 3:1 Klatt (75., Eigentor.). eh/p

TSV Gadernheim – SG Fürth/Mitlechtern II 0:1. „Da war deutlich mehr drin für uns, am Ende sind wir auch an unserer schwachen Chancenverwertung gescheitert“, sprach TSV-Funktionär Fritjof Altetieman nach dem Schlusspfiff von einer vermeidbaren Heimniederlage. Seiner Mannschaft bilanzierte er eine spielerisch wie kämpferisch durchaus überzeugende Vorstellung, nur mit dem Toreschießen wollte es an diesem Sonntag einfach nicht klappen. Die Gäste hatten deutlich weniger Einschussmöglichkeiten, eine davon nutzen sie durch Seel (65.), der einen Strafstoß zum 0:1-Endstand verwandelte. lew/p