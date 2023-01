Zum Jahresabschluss richtete der BSC Einhausen ein Tischtennis-Nachwuchsturnier aus. In zwei Gruppen traten eine Spielerin und zwölf Spieler zunächst in zwei Gruppen an, die Entscheidung fiel dann im K.o.-System.

Turniersieger wurde Felix Keiper, der sich im Endspiel gegen Conrad Böttche behauptete. Clemens Böttche setze sich im Spiel um Platz drei gegen Pascal Stork durch. Die jüngsten

...