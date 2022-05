Ein Trio verlässt die Lilien

Darmstadt. Adrian Stanilewicz, Leon Müller und Lasse Sobiech werden zukünftig nicht mehr für den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 auflaufen. Die Verträge des Trios enden zum 30. Juni und werden nicht verlängert.

Leon Müller gelang 2019 der Sprung aus dem Nachwuchs der Lilien in den Profikader des SV 98. Im Juni 2020 feierte er beim Auswärtsspiel in Stuttgart sein Profidebüt. Adrian Stanilewicz wechselte im August 2020 von Bayer Leverkusen an das Böllenfalltor und kam in insgesamt elf Zweitligaspielen für die Darmstädter zum Einsatz. Lasse Sobiech stand seit Juli 2021 in Darmstadt unter Vertrag und bestritt in der abgelaufenen Saison 14 Partien in der Zweiten Liga.

Der SV Darmstadt 98 hat derweil den Rahmen für seine Vorbereitung auf die kommende Saison festgelegt. Am 11. Juni sollen sich die Profis zunächst für Medizinchecks und leistungsdiagnostische Tests am Bölle einfinden, anschließend bestreiten sie am 14. Juni (Dienstag) ihre erste Einheit auf dem Platz. Direkt im Anschluss geht es ins Trainingslager nach Herxheim. dpa

