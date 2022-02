Ein Trainer feiert, ein Trainer geht

Wiesbaden. An seinem vorzeitigen Geburtstagsgeschenk hatte Markus Kauczinski nur Kleinigkeiten auszusetzen. „Es hätten mit Sicherheit ein, zwei Tore mehr sein können“, sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden über das 2:0 (2:0) gegen Viktoria Berlin am Samstag. „Ansonsten war es ein gelungener Auftritt.“ Der zweite Heimsieg in Serie war das passende Präsent der Mannschaft für Kauczinski, der am Sonntag 52 Jahre alt wurde.

Gegen die Viktoria hatte sein Team keine Mühe. Gustaf Nilsson mit seinem 14. Saisontor in der 22. Minute und Lucas Brumme (30.) trafen für die in allen Belangen überlegenen Hausherren. Aufsteiger Berlin trennte sich am Sonntag von seinem Trainer Benedetto Muzzicato. dpa

