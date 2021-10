Ein Sieg für die Eintracht-Seele

Frankfurt. Oliver Glasner stand nach dem tollen Auftritt von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Europa-League gegen Olympiakos Piräus nicht der Sinn danach, alles genussvoll auf der Couch nachwirken zu lassen. Lieber wollte er schnell zu Bett gehen. „Ich werde es nicht wirklich genießen. Wegen des Sturms hatte ich eine schlechte Nacht und kaum geschlafen“, sagte der 47 Jahre alte Cheftrainer nach dem teils glanzvoll erspielten 3:1 (2:1) am Donnerstagabend, mit dem die Hessen die Griechen von der Tabellenspitze der Gruppe D verdrängten.

Was seine Profis fünf Tage nach der tristen wie taktisch chaotischen Darbietung in der Bundesliga gegen Hertha BSC (1:2) für eine spielerische Kehrtwendung vollzogen, begeisterte Glasner trotz Schlafmangels. „Das war eine sehr gute Leistung, die erste Halbzeit war großartig. Vieles war sehr, sehr schön“, urteilte er. Dazu zählten die Tore von Rafael Borré (26./Foulelfmeter), Almamy Touré (45.+3) und Daichi Kamada (59.), aber ebenso, dass nach der Pleite gegen Hertha „die richtigen Schlüsse gezogen“ und „alle viel disziplinierter“ gewesen seien.

„Der Sieg tut sehr gut, nicht nur mit Blick auf die Tabelle in der Europa League, sondern auch für uns, für die Seele“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow. Doppelt erleichtert war Sebastian Rode. Anderthalb Monate nach einer Knie-OP kam der Kapitän aus Bensheim zu einem Kurzeinsatz und konnte beim Comeback gleich einen wichtigen Erfolg feiern: „Auch, wenn die Lunge brennt.“

Der wundersame, schnelle spielerische Wandel des Frankfurter Europa-League-Halbfinalisten von 2019 ist für Torwart Kevin Trapp nur eine Bestätigung, dass der Eintracht-Kader viel zu bieten hat. Auch, wenn neue Spieler wie Sam Lammers, Jens Petter Hauge und Jesper Lindström bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. „Dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben, wissen wir“, sagte der Nationalkeeper. „Heute hat man gesehen, was passieren kann, wenn wir befreit und ohne zu viel Nachdenken Fußball spielen.“

Ob der Sieg gegen den griechischen Rekordmeister der Wendepunkt einer bisher enttäuschenden Saison des Bundesliga-14. gewesen ist, wird sich am Sonntag im Gastspiel beim VfL Bochum zeigen. „Es zählt nicht nur, so eine Leistung gegen Piräus abzurufen, sondern auch gegen den Aufsteiger Bochum“, forderte Rode. „Für die Bochumer ist jedes Spiel ein Highlight.“Deshalb mahnte auch Coach Glasner, nicht in „totale Euphorie“ zu verfallen. „Man muss aufpassen mit Superlativen. Vor fünf Tagen war es gegen Hertha die schlechteste erste Halbzeit, jetzt war es die beste“, sagte er und nörgelte deshalb demonstrativ etwas: „Wir hatten viele coole Ballgewinne, aus denen wir aber weitere Torchancen hätten erspielen können.“ Allerdings fügte er hinzu: „Das ist Jammern auf hohem Niveau - das ist aber besser als auf tiefem. Jetzt müssen wir den Schwung und das Selbstvertrauen mitnehmen.“

Nach einer kurzen Regeneration nahm er seine Mannschaft für Bochum gestern gleich wieder in die Pflicht. „Es heißt, wieder bereit zu sein und an die Leistung in allen Bereichen anzuknüpfen. Das ist die Herausforderung, die geistige und körperliche Frische wieder herzustellen“, sagte Glasner. dpa