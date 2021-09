Die Herren 75 bescherten dem Tennisclub Zwingenberg mit der Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft in Karlsdorf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nach einer klaren Niederlage im Halbfinale (0:6 gegen Gastgeber RW Karlsdorf) und einem denkbar knappen 3:3 (6:8) gegen den TC Bad Reichenhall kamen die Bergsträßer in der Besetzung Gaston Klinger, Thorsten

...