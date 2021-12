Ein Remis reicht den Lilien für Platz zwei

Darmstadt. Für Trainer Torsten Lieberknecht vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 wird der Fußball auch während der Feiertage ein Thema bleiben. „Es gibt vielleicht höchstens einen Tag, an dem ich mal nicht an Fußball denke. Aber so wie ich meine Familie kenne, wird der Fußball auch an Weihnachten wieder eine große Rolle einnehmen“, sagte Lieberknecht am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Jahresabschluss der Hessen bei Jahn Regensburg.

Holen die Lilien am Sonntag (13.30 Uhr) zum Start der Rückserie mindestens einen Punkt, bleiben sie auf dem zweiten Platz. Für das Topspiel gegen den Tabellenfünften hat Lieberknecht zwei Ausfälle zu beklagen. „Klaus Gjasula und Luca Pfeiffer fallen aus. Hinter Mathias Honsak steht noch ein Fragezeichen“, sagte der Cheftrainer. In Regensburg erwartet er „einen intensiven und arbeitsreichen Tag“.

Trainingslager in der Heimat

Inzwischen haben die Darmstädter ihren Winterfahrplan festgelegt. Am Montagvormittag (3.1.) startet der SV 98 mit einer Trainingseinheit am Merck-Stadion am Böllenfalltor in die Vorbereitung auf die verbleibenden 16 Spieltage der Saison 2021/22. Zwei Tage später steht der erste Test im neuen Jahr an, wenn sich die Lilien in einem internen Spiel messen. Direkt im Anschluss geht es in ein Mini-Trainingslager: Vom 5. bis 8. Januar schlagen Lieberknecht und Co. im Golfhotel Gernsheim ihre Zelte auf – trainiert wird in gewohnter Umgebung am Böllenfalltor.

Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel 2022 findet am 8. Januar (Samstag) statt: Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt der SV 98 um 15.30 Uhr den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk. Eine Woche später geht es an Ort und Stelle gegen den Karlsruher SC (20.30 Uhr) erstmals im neuen Jahr um Punkte.

„Wir haben uns aufgrund der optimalen Bedingungen hier vor Ort aus organisatorischen Gründen dazu entschlossen, unsere Winter-Vorbereitung komplett in der Region abzuhalten“, erklärte Sportdirektor Carsten Wehlmann: „Dank der Rasenheizung auf unserem Trainingsplatz und des Kraftraums im Funktionsgebäude ist ein Trainingslager nicht notwendig – zumal wir dadurch keine zusätzlichen Trainingstage durch eine An- und Abreise verlieren.“ dpa/red