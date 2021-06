Ein Preis für kreative Vereine

Frankfurt. Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen: Diesem Credo folgend hat der Landessportbund Hessen (lsb h) einen Kooperationspreis Schule und Verein ausgeschrieben. Mit insgesamt 7000 Euro werden innovative Projekte von Vereinen ausgezeichnet, die trotz Corona-Pandemie Sport- und Bewegungsformate in Schulen umgesetzt haben.

„Durch die eingeschränkten Möglichkeiten haben Bewegungslosigkeit und Bewegungsarmut bei Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr zugenommen. Vereine, die kreative Wege gefunden haben, um ihre Kooperation mit einer Schule auch unter erschwerten Bedingungen umzusetzen, haben deshalb besondere Anerkennung verdient“, sagt Prof. Dr. Heinz Zielinski, für den Bildungsbereich zuständiger Vizepräsident des Landessportbundes Hessen.

Eingereicht werden können Projekte, die bereits abgeschlossen wurden oder sich derzeit in der Umsetzung befinden. „Trotz der Pandemie konnten und können im außerunterrichtlichen Schulsport weiterhin Kooperationsangebote von Sportvereinen stattfinden“, so Zielinski. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2021. Teilnehmen können alle Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund Hessen sind und aktiv mit einer Schule kooperieren. Neben den Hauptpreisträgern werden sieben Anerkennungspreise zu je 500 Euro vergeben. Die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Landessportbundes Hessen. red