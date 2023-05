Ein Padel-Nationalspieler trainiert den TC Bensheim

Bensheim. Der Tennisclub Blauweiß Bensheim hat einen neuen Trainer für seine im vergangenen Jahr eingeweihte Padelanlage. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den aktuellen Nationalspieler Patrick Mayer. Dieser wird neben Padel- auch Tennistraining geben.

Mayers aktuelles Ranking in der deutschen Rangliste ist Platz sieben. Er war unter anderem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei der FEPA Europameisterschaft in Bilbao 2021. Weiterhin kümmert sich seit diesem Jahr Vorstandsmitglied Alex Gebhardt-Roth um die allgemeinen Belange des Padelplatzes.

Am 7. Mai (Sa.) gibt es einen Tag des offenen Platzes im Padelclub an der Saarstraße. Von 14 bis 17 Uhr kann die Anlage und der Padelsport kennengelernt werden. Ein Profi-Showmatch mit Moderation und Schnuppermöglichkeiten am Court gehören zum Programm. red