Ein Hesse für das Waldhof-Mittelfeld

Mannheim. Die Aufstiegshoffnungen sind nach der bitteren 1:2-Niederlage in Dresden auf ein Minimum gesunken, der Blick beim SV Waldhof Mannheim geht mittlerweile auch auf die Planungen für die nächste Saison. Und der erste Neuzugang des Fußball-Drittligisten steht fest: Von der in der Regionalliga West spielenden U23 von Borussia Mönchengladbach kommt Per Lockl in die Quadratestadt.

Laut einem Eintrag auf der offiziellen Verbandsseite „dfb.net“ bekommt der 22-Jährige aus dem hessischen Bad Vilbel beim SVW einen Zweijahresvertrag bis 2025. Eine Bestätigung der Personalie von Vereinsseite gibt es noch nicht. Lockl wird neben Baxter Bahn, Fridolin Wagner und Adrian Malachowski die vierte Planstelle im defensiven Mittelfeld besetzen und fällt unter die U23-Regel.

Offen ist auf dieser Position die Zukunft von Marco Höger (33) und Stefano Russo (22), deren Verträge im Sommer auslaufen. Der Ludwigshafener Russo hat intern offenbar seinen Abschied angekündigt. Auch bei Höger, der nach einem Kreuzbandriss um den Anschluss kämpft, spricht vieles für eine Trennung.

Neuzugang Lockl fällt in die Kategorie hungriger Spieler mit Entwicklungsmöglichkeiten. Der ehemalige U17-Nationalspieler wurde in der Jugend des FSV Frankfurt und des VfB Stuttgart ausgebildet. Beim VfB galt der damalige U19-Kapitän als heiße Wette auf den Sprung in den Bundesliga-Kader, wechselte dann aber nach Gladbach, wo er in Testspielen auch für das Profi-Team eingesetzt wurde. In dieser Regionalliga-Saison kommt Lockl auf 23 Einsätze, bei denen er ein Tor erzielte und sieben Treffer vorbereitete. alex