Alsbach. Der Heppenheimer Christian Schmitt wird zur neuen Saison Trainer des Fußball-Gruppenligisten FC Alsbach und tritt damit die Nachfolge von Sebastian Heß an, der – wie berichtet – aus privaten Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. A-Lizenzinhaber Schmitt ist in der Bergsträßer Fußballszene alles andere als ein Unbekannter,.

AdUnit urban-intext1

Von 2003 bis ’08 fungierte er als Spielertrainer bei seinem Heimatverein FC Starkenburgia, ehe es ihn sportlich weiter südlich in den badischen Raum zog, zunächst als Co-Trainer der U 19 (bis 2010) und dann als U 15-Coach (bis 2015) beim SV Waldhof Mannheim. Im Anschluss wechselte Schmitt in den Seniorenbereich zum Bergsträßer Kreisoberligisten KSG Mitlechtern, wo er zwei Jahre beschäftigt war. Zuletzt konnte er mit der TSG 62/09 Weinheim (2017 bis ’19) höherklassige Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg und Verbandsliga Nordbaden sammeln, ehe er sich beim FC Starkenburgia Heppenheim der Jugendarbeit widmete.

Nun freut sich der 43-Jährige auf seine neue Aufgabe beim FCA, „bei der ich aufgrund des sehr guten Umfelds und der bisherigen Arbeit der sportlichen Verantwortlichen auf eine gefestigte Mannschaft mit einer sehr guten Struktur treffe. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.“ Und Alsbachs Sportlicher Leiter Tobias Kreissl betont, „dass sich schon in den ersten Gesprächen gezeigt hat, dass Christian unser Suchprofil und die darin enthaltenen Kriterien erfüllt: Junges bis mittleren Alter sowie ein kameradschaftlicher Typ, der dennoch großen Fußballsachverstand und Akribie an den Tag legt. Ich bin daher absolut überzeugt, dass wir keinen passenderen Trainer hätten finden können.“ red