Ein Flames-Nachholspiel fällt ersatzlos aus

Bensheim. Die Saison für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach geht in die Verlängerung: Das corona-bedingt abgesetzte, ursprünglich am 28. April vorgesehene Heimspiel gegen TuS Metzingen ist auf den 25. Mai (19.30 Uhr, Weststadthalle) verschoben worden, und wird damit nach dem offiziell letzten Spieltag der Runde 2020/21 (22. Mai) ausgetragen.

Die ebenfalls bislang nicht neu terminierte, für den 1. Mai geplante Partie der Flames bei Borussia Dortmund wird dagegen komplett gestrichen und „kampflos“ für Dortmund gewertet. Darauf haben sich die HSG-Verantwortlichen am Wochenende in einer Telefonkonferenz mit der HBF (Handball Bundesliga Frauen) verständigt, wie Michael Geil mitteilte. Damit müssen die Bensheimerinnen vom 8. bis zum 25. Mai fünf Liga-Begegnungen absolvieren. Dieser Spielplan steht allerdings unter Vorbehalt, so der Flames-Geschäftsführer mit Blick auf die Corona-Lage beim Team der HSG.

Laut Geil ist man bestrebt, die Saison sportlich zu Ende bringen. Da – abgesehen von den Langzeitverletzten Alicia Soffel, Isabell Hurst und Lotta Heider – allerdings ein „Großteil des Bundesliga-Kaders“ (Geil) von einer Infektion mit dem Corona-Virus mit unterschiedlichen Verläufen betroffen ist, müssen zunächst die weiteren gesundheitlichen Entwicklungen abgewartet werden. Seit 3. April befinden sich die Flames in häuslicher Quarantäne.

