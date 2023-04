„Ein-Euro-Spiel“ bei den Eulen

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen laden am heutigen Freitagabend zum Ein-Euro-Spiel ein. In der Friedrich-Ebert-Halle soll die Farbe Rot die Szenerie beherrschen. Die Eulen empfangen um 19.30 Uhr den TV Hüttenberg. An der Abendkasse können sich die Zuschauer Tickets für einen Euro sichern – Voraussetzung ist mindestens ein rotes Kleidungsstück.

Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat das Team von Trainer Michel Abt in die Erfolgsspur zurückgefunden. Mit dem Aufstieg werden die Ludwigshafener nichts mehr zu tun haben. Dagegen ist ihnen bei einer Zwischenbilanz von 35:23 Punkten auf Platz acht der Ligaverbleib schon sicher. Die Eulen können somit befreit aufspielen. Und Trainer Abt im Hintergrund an der Mannschaft für die kommende Spielzeit basteln.

Gegner Hüttenberg, bei dem seit dieser Saison der Ex-Eulen-Linksaußen Jannik Hofmann spielt, ist Neunter und kann ebenfalls befreit aufspielen. bol