Bergstraße. Die Hausaufgaben haben die angehenden Fußball-Schiedsrichter im Kreis Bergstraße gemacht – jetzt heißt es warten. Warten darauf, dass die Kontakt-Beschränkungen der hessischen Landesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder mehr erlauben als derzeit. Denn um die Prüfungen zum ausgebildeten Fußball-Schiedsichter zu bestehen, bedarf es zweier Prüfungen. Daran ändert auch die Pandemie nichts.

Voraussetzung für das schriftliche Examen: ein Treffen mehrerer Personen aus mehreren Haushalten. Voraussetzung für den Lauftest: Sport im Freien in der Gruppe. Beides ist derzeit nicht gestattet, und bis es soweit ist, müssen die 13 Schiedsrichter-Anwärter sich gedulden. „Wir wollen nichts überstürzen, Sicherheit und Gesundheit gehen vor“, sagt Jan Turinski, der Öffentlichkeitsmitarbeiter der Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter.

An fünf Tagen ging der Neulingslehrgang komplett online über die Bühne. Zwischen den einzelnen Sitzungen bestand für die Schiedsrichteranwärter die Möglichkeit, sich in Einzelarbeit in einem Lernsystem des DFB mit Regelfragen zu beschäftigen. „Auch wenn wir den Lehrgang kurzfristig in den digitalen Raum verlegen mussten, hat alles wunderbar funktioniert“, so Kreislehrwart Simon Wecht.

Vier Teilnehmer würden bei bestandener Prüfung aufgrund ihres Wohnortes in anderen Vereinigungen zur Pfeife greifen, im Optimalfall würde die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße durch diesen Lehrgang neun neue Schiedsrichter gewinnen. „Über neun neue Schiedsrichter würden wir uns natürlich sehr freuen“, so Thomas Hirschberg, der stellvertretende Obmann der Bergsträßer Unparteiischen, der gleichzeitig an die grundsätzlich dünne Personaldecke im südlichsten hessischen Fußballkreis erinnert: „In den vergangenen Jahren sind gleich mehrere Lehrgänge ausgefallen, die Folgen davon spüren wir jetzt. Umso wichtiger ist es für uns, wenn sich in den nächsten Jahren möglichst viele für unser tolles Hobby begeistern können.“ all