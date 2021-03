Bensheim. Keine Lobrede, kein Scheinwerferlicht, keine große Bühne im Varieté Pegasus und auch kein lang anhaltender Applaus mit stehenden Ovationen durch das fachkundige Publikum. Die Siegerehrung für die Bensheimer Sportlerwahl fiel im Corona-Lockdown in einem entsprechenden Umfeld in kleinerem Rahmen aus als sonst. Immerhin sorgte strahlender Sonnenschein für schönes Frühlingswetter, als Amelie Paasche auf der Wiese neben dem Rathaus den Preis als Bensheimer „Sportlerin des Jahrzehnts“ entgegennahm.

AdUnit urban-intext1

Bereits seit 1996 veranstaltet diese Zeitung zusammen mit der Stadt die Wahl zu Bensheims „Sportlern des Jahres“, bei der die Titel schon 24 Mal in verschiedenen Kategorien vergeben wurden. Bei der Jubiläums-Auflage im 25. Jahr wurde nun der Sportler des Jahrzehnts gesucht, es kandidierten die jeweiligen Titelträger aus den Jahren 2010 bis 2019.

Leichtathletin Amelie Paasche von der LG VfL/SSG Bensheim war 2015 Junior-Sportlerin des Jahres, nun hat sie es auch beim großen Finale ganz nach oben aufs Siegertreppchen geschafft. 222 der insgesamt 1830 abgegebenen Stimmen (eine Rekordbeteiligung in den 25 Jahren) entfielen auf die 19-jährige Medizinstudentin. Den Preis – eine entsprechend gravierte Ehrentafel sowie ein Einkaufsgutschein über 100 Euro für das Kaufhaus Ganz, das die Sportlerwahl unterstützt – überreichten Schirmherrin Bürgermeisterin Christine Klein und BA-Sportredakteur Klaus Rettig.

Mit dabei war auch Amelies ehemalige Vereinskollegin Sophia Wolf, die 2017 den Junior-Titel geholt hatte und sich zum Abschluss des Jahrzehnts über den Bronze-Rang (eine Ehrentafel und ein Einkaufsgutschein für 50 Euro) freuen durfte. Damit der Kreis nicht zu groß wurde, durfte der zweitplatzierte Ski-Cross-Fahrer Christian Stoiber den Preis für seinen zweiten Platz (Ehrentafel plus Gutschein über 75 Euro) bei einem gesonderten Termin am Fuße des Kirchbergs entgegennehmen (siehe gesonderten, unten stehenden Bericht).

AdUnit urban-intext2

Amelie Paasche und Sophia Wolf nutzten die Gelegenheit, um sich bei Bürgermeisterin Klein wegen der Schließung des Weiherhaus-Stadions zu beschweren. Die Leistungs- und Freizeitsportler würden für den Vandalismus einiger Chaoten „bestraft“. Dem widersprach die Rathaus-Chefin: Von einer Bestrafung könne keine Rede sein, es gehe vielmehr darum, das schöne Stadion, das in der Umgebung seinesgleichen sucht, zu erhalten. Die Stadt habe einige Vorbereitungen getroffen, damit die Anlage tagsüber wieder geöffnet werden kann – was ab dem heutigen Tag der Fall ist (siehe auch Bensheim-Seite 12).

Nächstes Ziel ist ein Siebenkampf

Erste Plätze bei den Hessenmeisterschaften im Blockwettkampf Lauf und in der Mannschaftswertung sowie zwei weitere HM-Medaillen brachten Amelie Paasche 2015 den Junior-Titel. Im gleichen Jahr wechselte sie vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium auf die Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim. Die Trainingsbedingungen in dem idyllischen Weinbauort im Rheingau waren allerdings nicht ideal, so dass der Sport etwas in den Hintergrund trat.

AdUnit urban-intext3

Nach dem Abitur mit der Note 1,0 begann die Mittelstreckenläuferin mit dem Studium der Humanmedizin an der Uni Heidelberg, wo sie inzwischen auch wieder ins Leichtathletik-Training eingestiegen ist. Im Corona-Jahr 2020 absolvierte sie zwei 800-Meter-Läufe, alle anderen Wettkämpfe fielen aus. Auch für dieses Jahr hat Amelie Paasche noch keine konkreten Pläne – abgesehen davon, dass sie inzwischen mit ihrer Doktorarbeit angefangen hat. „Das bindet natürlich viel Zeit.“ Ein Ziel hat sie auf jeden Fall: Sie will möglichst in diesem, spätestens im nächsten Jahr einen Leichtathletik-Siebenkampf bestreiten. Dieses vorhaben wird dadurch erschwert, dass derzeit vor allem Lauftraining stattfindet, aber weniger in den Wurf- und Sprung-Disziplinen.

AdUnit urban-intext4

Auch Sophia Wolf studiert in Heidelberg: Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule. Ihre sportliche Heimat hat sie inzwischen beim TV Groß-Gerau gefunden, weil sie dort mit zwei Freundinnen trainieren und auch die Staffeln laufen kann. Auch sie wurde 2020 von Corona ausgebremst. Über ihre „Paradestrecke“ 800 Meter hatte sie sich für die deutschen U23-Meisterschaften qualifiziert – die dann ausfielen.

Sportliche Geschwister

Anfang dieses Jahres zog sich die 21-Jährige einen Muskelfaserriss zu, nun steigt sie wieder langsam ins Training ein, mit einem klaren Ziel: Sie will sich nicht nur erneut für die U23-DM qualifizieren, sondern dann auch ins Finale. Und sie hofft darauf, auch mit der Groß-Gerauer 4x400-Meter-Staffel das DM-Ticket zu lösen.

Auch die Geschwister der beiden Titelträgerinnen sind oder waren in der Leichtathletik sowohl bei der LG Bensheim als auch am AKG unterwegs. Sophias zwei Jahre jüngere Schwester Luisa, die in Karlsruhe Architektur studiert, hat die Spezialdisziplinen Weitsprung und Sprint, bei der 16-jährigen Catharina sind es der Hürdenlauf und der Sprint.

Amelies 13-jährige Schwester Mathilda widmet sich altersbedingt noch dem Mehrkampf (die Spezialisierung auf einzelne Disziplinen erfolgt erst in höheren Altersklassen), sie wurde indes schon mehrfach Kreismeisterin im Crosslauf. Trainiert wird sie wie einst ihre Schwester von Markus Forster und Michael Borger. „Ich schaue ab und zu im Training vorbei oder hole sie ab und habe dadurch weiterhin Kontakt zur LG Bensheim“, freut sich Amelie Paasche.