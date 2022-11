eFootball-Turnier vor richtigen Zuschauern

Frankfurt/Bergstraße. Das eFootball-Turnier des Hessischen Fußball-Verbandes, der eHessenpokal, wird in dieser Saison erstmals in einer „Offline-Variante“ ausgetragen. Nachdem die Planungen hierfür im letzten Winter noch durch die Corona-Pandemie zunichte gemacht wurden, ermittelt der Hessische Fußball-Verband nun erstmals seinen virtuellen Fußballmeister bei mehreren Events in Hessen.

Für den eHessenpokal-Wettbewerb 2023 sind zwei Qualifikationsturniere (Qualifier) mit bis zu je 32 teilnehmenden Mannschaften vorgesehen. Diese sollen am 21. Januar in Oberursel und am 28. Januar in Dietzhölztal beim JFV Eschenburg stattfinden. Die besten acht Teams eines jeden Qualifiers dürfen beim eHessenpokal-Finale am 11. Februar in der Brita-Arena des SV Wehen Wiesbaden starten. Der Sieger des Finalturnieres nimmt als hessischer Vertreter am DFB-ePokal teil.

Ein Team besteht aus drei bis fünf Spielern, die zum Turnierstart mindestens 16 Jahre alt sein müssen. Zu gewinnen gibt es neben dem großen eHessenpokal-Wanderpokal auch Pokale für die Sieger der Qualifier sowie Sachpreise der HFV-Partner. „Wir wollen mit dem neuen Offline-Turnierangebot noch mehr dem eigentlichen Charakter des Fußballs als Teamsport und Erlebnis vor Ort gerecht werden. Das Thema Geselligkeit soll bei unserem eFootball-Angebot nicht auf der Strecke bleiben und wir wollen bewusst weg von dem Gaming-Image eines allein zu Hause vor der Glotze hockenden Zockers“, erklärt Sascha Timmas, der beim Hessischen Fußball-Verband das Thema eFootball begleitet. red