Edina Rott hört in Metzingen auf

Metzingen. Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen muss ab dem Sommer die Position des Cheftrainers neu besetzen. Zum zweiten Mal gibt Edina Rott freiwillig das Kommando ab, die Nachfolge ist noch nicht geregelt. 2009 übernahm Edina Rott (von der HSG Bensheim/Auerbach kommend, wo sie seit 2001 eine Leistungsträgerin auf dem Feld war) erstmalig die Cheftrainer-Rolle in Metzingen. Zunächst noch in der Zweiten Liga, 2012 gelang der Aufstieg in die Beletage. Den Klassenerhalt in der ersten Saison sicherte sie noch mit ihrem Team, danach kümmerte sich stärker um die Jugend und die zweite Mannschaft.

Sowohl die A- als auch die B-Jugend schafften es in dieser Zeit in die Jugendbundesliga, die 2. Mannschaft stieg bis in die Dritte Liga auf und feierte dort zwei Meisterschaften. Ein Comeback bei der 1. Mannschaft war weder geplant noch angestrebt. Im Sommer 2019 kam es zur vorzeitigen Vertragsauflösung mit Andre Fuhr und kurz vor Beginn der Saison-Vorbereitung standen die TusSies ohne Cheftrainer da.

Appell der Spielerinnen

Einige Spielerinnen sprachen sich damals für Co-Trainerin Edina Rott aus und auch Ehemann und Manager Ferenc Rott sah zu diesem Zeitpunkt bei ihr die naheliegendste Lösung: „Die Ereignisse kamen damals ganz anders als gedacht, wir mussten schnell handeln und da Edina ja auch als Co-Trainerin immer sehr nah an der Mannschaft geblieben ist, wollten wir mit ihr erstmal in ein Übergangsjahr gehen.“

„Ich war natürlich da, als der Verein mich brauchte. Das würde ich auch immer wieder so machen, aber jetzt ist die gemeinsame Entscheidung gefallen, dass nach dieser Saison Schluss ist. Ich arbeite unglaublich gerne mit den Spielerinnen zusammen und genieße die gemeinsame Zeit sehr, aber ich bin auch zweifache Mutter und Ehefrau des Managers. Das zu Hause alles zu trennen oder mal abzuschalten ist nicht immer einfach“, wird Edina Rott in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Zum aktuellen Zeitpunkt steht noch kein Nachfolger fest – und auch nicht, welche Rolle die 50-jährige Edina Rott ab Sommer in Metzingen spielen wird. red