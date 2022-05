Mit einer Bilanz von zwei Punkten aus den letzten vier Partien hat sich der TSV Reichenbach in der Fußball-Kreisliga A aus dem Rennen um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation verabschiedet. Nach dem 2:2-Heimunentschieden am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den VfR Fehlheim II muss der TSV (35 Punkte) nun seinen aktuell vierten Rang am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts im direkten Duell gegen

...