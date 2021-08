Dressur macht den Auftakt

Bensheim. Nachdem die Reitergemeinschaft (RG) Bensheim ihr Turnier im März 2021 zum zweiten Mal pandemiebedingt nicht durchführen konnte, werden nun an den beiden kommenden August-Wochenenden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften wieder Wettbewerbe in Dressur und Springen auf der Anlage an der Neuhofstraße stattfinden. Es werden keine Prüfungen parallel ausgetragen, damit nicht zu viele Teilnehmer gleichzeitig anwesend bzw. aktiv sind.

Deshalb werden am morgigen Samstag (21.) ab 8 Uhr und am Sonntag (22.) ab 9 Uhr zunächst ausschließlich die Dressurwettbewerbe stattfinden; neun an der Zahl – für die kleinsten Reiter (Führzügelklasse) bis hin zu zwei L-Dressuren für die fortgeschritteneren Teilnehmer. Hierfür sind insgesamt etwa 310 Nennungen eingegangen.

Am Wochenende darauf (28./29.) gehen dann die Springreiter an zwei Tagen in zehn Prüfungen auf der RGB-Anlage an den Start. red