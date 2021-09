Dressur in Schwanheim

Schwanheim. Der Reit- und Fahrverein Schwanheim hat sich auch während der Corona-Pandemie bereits mehrmals als ausgezeichneter Turnierausrichter bewährt. Auf der allseits geschätzten Anlage neben dem Schwanheimer Sportplatz am westlichen Ortsausgang findet am Wochenende (4./5.) ein Dressur-Turnier bis zur schweren Klasse S* statt. Die insgesamt 13 Prüfungen werden parallel auf zwei Plätzen ausgetragen. Das Turnier richtet sich speziell an Amateurreiter, da der Amateursport corona-bedingt viele Monate nicht möglich und lediglich den Profis vorbehalten war.

Die gute Resonanz, die sich auf den gefüllten Meldelisten ausdrückt, sowie die große Unterstützung durch die Sponsoren bestätigt die Verantwortlichen in ihrem Konzept; zudem steigert die Wettervorhersage die Vorfreude. Zuschauer sind bei dieser Veranstaltung gerne gesehen und der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird in gewohnter Weise bestens gesorgt sein. hs/red/Bild: Strieder