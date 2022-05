Frankfurt. Der SC Hessen Dreieich zieht seine Mannschaft zum Saisonende aus der Fußball-Hessenliga zurück. Dies teilte der Hessische Fußball-Verband offiziell mit. Das Team aus Dreieich werde somit am Saisonende an das Tabellenende gesetzt und als erster Absteiger gezählt. Neu in die Hessenliga eingegliedert wird die wiederbelebte zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die dem Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten zugeordnet ist. dpa

