Drei Turniere für Formationen

Weinheim. Die TSG Badenia Weinheim lädt ein zum Turnierwochenende der Formationen. Musikalität, tänzerische Qualität, dynamische Bilderwechsel und Synchronität sind die Kriterien der Wertungsrichter, die sich am Samstag (ab 16 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule der Herausforderung stellen, die Besten in drei Turnieren zu krönen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Formationstanz zeigen acht Paare in einer sechsminütigen Choreografie ihr tänzerisches Können. Ein Highlight sind die samstags stattfindenden Turniere der 2. Bundesliga Süd in den Sektionen Standard und Latein. Sonntags sind Teams aus Baden-Württemberg und Hessen beim Turnier der Regionalliga im Einsatz.

Für Zuschauer gilt die FFP2-Maskenpflicht. Außerdem wird der Zutritt nur mit 2G-plus und einem zusätzlichen Schnelltest (auch für Geboosterte) gestattet. Vor der Halle wird es eine Teststation geben. ls

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2