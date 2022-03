In der Fußball-Kreisliga B kam es am Wochenende zu zwei kurzfristigen Spielabsetzungen; jeweils durch einige positive Corona-Fälle bei den Gästen. So konnte u.a. die Tvgg Lorsch II gestern nicht beim TSV Weiher antreten. all/red

SV/BSC Mörlenbach – TSV Auerbach II 3:2. Die Auerbacher verschliefen die erste Halbzeit und waren mit dem 0:2-Pausenrückstand noch gute bedient. In der

...