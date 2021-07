Drei Sitzungen für je zwei Klassen

Bergstraße. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung mögliche Normalität: Die Klassenleiter Reiner Held und Martin Wecht laden zu den Vorrundenbesprechungen der Bergsträßer Fußball-Kreisligen ein – und zwar nicht in virtuellen, sondern in Präsenzsitzungen, drei an der Zahl. Einzige Einschränkung neben der obligatorischen Beachtung der Hygieneregeln: Pro Verein ist lediglich ein Vertreter zugelassen.

Der Sitzungsreigen beginnt am Montag (26.) beim SV Affolterbach in der Peter-Heckmann-Halle (für die B- und D-II-Liga), wird am Dienstag (27.) im Sportheim der SG Nordheim-Wattenheim in Wattenheim fortgesetzt (Kreisober- und D-I-Liga) und endet am Freitag (30.) im Zeltanbau am Sportplatz des TSV Elmshausen (A- und C-Liga).

Infos zum Spielsystem

Alle Tagungen beginnen um 19.30 Uhr und haben den gleichen Ablauf, wobei der Rückblick auf die vergangene, abgebrochene Spielzeit ziemlich kurz ausfallen dürfte. Informationen gibt es über das angedachte Spielsystem mit Auf- und Abstiegsregelungen, den digitalen Spielerpass und die wieder eingeführte Zehn-Minuten-Zeitstrafe. all