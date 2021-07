Drei LCO-Siege beim Wettkampf-Comeback

Lorsch. Die Leichtathletik-Saison an der Bergstraße hat nach der langen Corona-Pause endlich begonnen: Der LC Olympia Lorsch richtete gemeinsam mit TV Bürstadt und TV Lampertheim ein Abendsportfest für den Nachwuchs aus. Im Waldstadion in Lorsch konnten sich die Altersklassen ab U12 aufwärts in einem Dreikampf messen; für die älteren Jahrgänge waren als Einzeldisziplinen auch Hochsprung und Speerwurf ausgeschrieben. Neben den gastgebenden Vereinen nahmen auch Sportler der LG VfL/SSG Bensheim und vom TSV Amicitia Viernheim teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Dreikampf der Klasse M10, den jüngsten Teilnehmern, kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen: Paul Reibold (LCO Lorsch) war schneller und sprang weiter als Maximilian Lurg aus Bürstadt, der aber den Schlagball deutlich weiter werfen konnte. Am Ende hatte Paul mit 786 Punkten sechs Punkte Vorsprung vor Maximilian. Bei den Mädchen der W10 war Elise Huberti (LCO Lorsch) über 50 Meter mit 8,38 Sekunden mit Abstand am schnellsten; in der Mehrkampfwertung musste sie sich allerdings Martha Hartmann (TV Bürstadt) geschlagen geben.

In der Klasse W13 erzielte Emma Siegmund (LCO Lorsch) mit 3,90 Metern die größte Weite des Tages. Auch im Sprint und Ballwurf zeigte sie gute Leistungen und belegte in der Mehrkampfwertung mit 1152 Punkten den vierten Platz. Hier siegte Lotte Gebauer (LG VfL/SSG Bensheim/1231). Überlegen gewann Luis Bethke (LCO Lorsch) den Dreikampf der Klasse M14 mit 1402 Punkten: Im 100-Meter-Sprint stellte er mit 12,93 Sekunden eine neue Bestleistung auf. In der Einzeldisziplin Hochsprung stellte er mit 1,56 Metern ebenfalls eine Bestleistung auf – genau wie sein Vereinskollege Keno Lemke bei der M15.

Einen Tag nach ihrer Saisonpremiere in Walldorf ging Lena Sonnabend (LCO Lorsch) im Dreikampf der U18 an den Start. Auch sie hatte in allen Disziplinen die Nase vorn und hatte mit 1719 Punkten fast 200 Punkte Vorsprung vor der Zweitplatzierten Maya Heidemann aus Viernheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Veranstalter war das Abendsportfest ein toller Erfolg, der dank eines engagierten Teams aus den drei Vereinen auch kurzfristig möglich wurde. Nach den Sommerferien sollen weitere Wettkämpfe stattfinden, um auch den Sportlern die Möglichkeit zum Kräftemessen zu geben, die nicht an Landes- oder nationalen Meisterschaften teilnehmen. kede