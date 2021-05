Dortmund holt sich den verwehrten Titel

Dortmund. Mit goldenen Pappkronen und vielen Kaltgetränken starteten die Handballfrauen von Borussia Dortmund noch auf dem Parkett eine ausgelassene Feier. Nach dem vorzeitigen Gewinn des ersten Meistertitels in der Vereinsgeschichte durch das 39:22 (22:9) am Samstag bei Union Halle-Neustadt war der Frust aus dem Vorjahr endgültig verflogen. „Es ist die pure Freude. Wir haben zwei Jahre auf diesen Titel gewartet – jetzt gehört er uns“, frohlockte Nationaltorhüterin Isabell Roch.

In der Vorsaison stand das Team von Trainer André Fuhr als Spitzenreiter beim Saisonabbruch dicht vor dem ersehnten Triumph. Doch die Handball Bundesliga Frauen (HBF) entschied, die Spielzeit nicht zu werten und – anders als bei den Männern – keinen Titel zu vergeben. BVB-Präsident Reinhard Rauball hatte damals von einem „eklatanten Verstoß gegen die Gleichbehandlung“ gesprochen, die Entscheidung der Liga-Führung als „Anzeichen der Diskriminierung“ bezeichnet.

Der Tiefschlag stachelte den Ehrgeiz der Dortmunderinnen zusätzlich an. Ungeschlagen absolvierte der BVB die bisherigen 27 Bundesligapartien und führt die Tabelle drei Spieltage vor Saisonende mit makellosen 54:0 Punkten uneinholbar vor der SG BBM Bietigheim an. Die finanziellen Zuwendungen aus dem Profifußball haben sich für die Handballerinnen damit ausgezahlt, die BVB-Kicker gehörten via Twitter zu den ersten Gratulanten.

2. Liga: Sachsen Zwickau hat den Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem 32:27 (18:13) gegen TuS Lintfort perfekt gemacht. Der Tabellenführer, der seit dem Aufstieg 1996 ununterbrochen in der 2. Liga spielt, kann einen Spieltag vor dem Saisonende von Füchse Berlin, der das Verfolgerduell 31:23 (20:11) bei SG H2Ku Herrenberg gewann, nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. dpa

