Überraschend gelungener Start für den VfR Fehlheim in die Rückrunde der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord: Mit 6:4 setzten sich die Grün-Weißen am Samstagabend in der Schulsporthalle des AKG gegen die Füchse Berlin durch. Im Hinspiel musste sich der selbsternannte Dorfclub noch mit 1:6 in der Bundeshauptstadt geschlagen geben.

„Wir sind hochzufrieden. Letztlich hat es sich für uns

...