Doppelte WM-Premiere in einem Jahr

Weinheim. Am Samstag (7) hat für Profi-Triathlet Florian Angert das Warten auf seine erste Ironman-Weltmeisterschaftsteilnahme ein Ende. 944 Tage werden dann nach seiner Qualifikation in Barcelona 2019 vergangen sein. Der inzwischen 30-Jährige kann endlich sein bisher größtes Rennen absolvieren. Nach der Absage 2020 und der Verschiebung der 2021er-Auflage findet nach zweieinhalb Jahren wieder eine WM statt – allerdings nicht wie traditionell auf Hawaii, sondern in St. George im US-Bundesstaat Utah (live ab 14 Uhr und nochmals ab 21 Uhr im hr-fernsehen).

„Vor zwei Jahren war es so etwas wie ein Schlag ins Gesicht, aber wir mussten alle damit kämpfen, dass wir von jetzt auf nachher vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Ich bin froh, dass die WM jetzt stattfindet. Noch mehr Verschiebungen kann sich der Veranstalter nicht erlauben. Irgendwann ist es dann auch sehr, sehr zäh vom mentalen Aspekt her“, sagt der gebürtige Weinheimer.

Albtraum statt Hoffnung auf Medaille Noch bevor Laura Philipp ihren Traum vom Kampf um den Sieg bei der Ironman-Weltmeisterschaft in die Tat umsetzen kann, endete dieser bereits vor der Abreise in einem sportlichen wie persönlichem Albtraum. Die Profi-Triathletin vom Soprema Team des TSV Mannheim hat ihre Teilnahme an der WM krankheitsbedingt absagen müssen. Die 35-Jährige fing sich kurz vor der ursprünglich angedachten Abreise eine Erkältung mit hohem Fieber ein und bestätigte nun eine noch bestehende Corona-Infektion. „Es ist ein echter Albtraum. Nach zweieinhalb Jahren Wartezeit auf ein großes Rennen werde ich jetzt von dem Virus gestoppt. Es fühlt sich an wie ein schlechter Scherz, aber es ist die Realität“, teilte eine niedergeschlagene Philipp auf Instagram mit. Für die amtierende Europameisterin über die Langdistanz ist das ein Rückschlag. Laura Philipp gehörte nicht erst nach ihrem Sieg beim Ironman 70.3 Dubai in Weltrekordzeit Anfang März und dem damit verbundenen Sprung auf Rang eins der Weltrangliste eigentlich zu den Top-Favoritinnen bei der WM. jab

Dass die WM nicht im Triathlon-Mekka Hawaii stattfindet, ist für Angert mit Abstrichen zu verschmerzen. „Hawaii bleibt Hawaii. Es wird dennoch eine große Aufmerksamkeit da sein, weil es die erste WM seit zweieinhalb Jahren ist, aber am Ende des Tages wird Hawaii noch den größeren Stellenwert haben. Für mich ist jedoch eine WM eine WM“, sagt Angert, dem bewusst ist, dass sein Hawaii-Debüt in nicht allzu weiter Ferne liegt.

Denn auch für die zweite WM in diesem Jahr ist der Ex-Athlet des Soprema Triathlon Teams des TSV Mannheim qualifiziert. Diese soll am 8. Oktober wieder auf der Inselgruppe im Pazifischen Ozean stattfinden. „Es wird wahrscheinlich nie mehr vorkommen, dass es zwei Ironman-WMs in einem Jahr geben wird und ich habe die Chance, bei beiden Rennen zu starten. Das motiviert mich.“ Seiner WM-Premiere geht er ambitioniert an: „Eine Top-Fünf-Platzierung wäre echt cool. Ich glaube, wenn alles zusammenläuft, kann das funktionieren. Aber in einem Rennen über acht Stunden kann so viel passieren. Wenn ich alles gegeben habe und nur Achter werden, ist das auch okay.“

Den Feinschliff holte sich Angert Anfang des Jahres in Trainingslagern zunächst auf Lanzarote und dann noch im spanischen Girona. Beim Saison-Aufgalopp wurde er Dritter über die Mitteldistanz. jab