Mannheim. Der Fußball-Drittligist SV Waldhof hat zwar seine Tor-Krise beendet, ist aber im vierten Spiel in Folge sieglos geblieben: Beim 2:2 (2:1)-Remis gestern Abend gegen Bayern München II zeigten sich die Mannheimer in der Offensive formverbessert und kamen zu zwei Treffern durch den überragenden Anton Donkor (9., 33.), schenkten aber die Führungen her: Feldhahn (16.) mit einem fragwürdigen Foulelfmeter und Scott (47.) trafen für die U 23 des Rekordmeisters.

„Wir wollten uns viele Torchancen erspielen, und wieder Tore erzielen. Das haben wir geschafft. Natürlich ist es ärgerlich, dass der Gegner zweimal einen Rückstand aufgeholt hat. Wir hatten die Chance zum 3:1 und kassieren dann den Ausgleich. Wir haben einen Punkt geholt, aber es wäre mehr drin gewesen“, bilanzierte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. Der 44-Jährige beförderte überraschend nicht nur Rückkehrer Joseph Boyamba nach seinem Außenbandriss sofort wieder in die Startelf, sondern setzte zum ersten Mal seit Ende Oktober auch von Beginn an auf den lange verletzten Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx.

Benommener Kapitän Seegert

Der Waldhof presste entschlossen vom Anpfiff weg und die frühe Führung gab dem SVW weiteres Selbstbewusstsein. Die Mannheimer schienen dem 2:0 nahe – und kassierten den Ausgleich. Marx spielte einen Fehlpass aus dem eigenen Strafraum, der schnelle Gegenangriff der Münchner landete wieder in der Gegend des Waldhof-Verteidigers, der sich von Lenn Jastrembski düpieren ließ. Der Bayern-Angreifer kam zu Fall, ein strafwürdiges Foul war nicht zu erkennen. „Ich habe es mir einige Male angeschaut. Es ist Elfmeter, weil der Schiedsrichter gepfiffen hat. Aber für mich bleibt es fragwürdig“, kritisierte Mannheims Sportchef Jochen Kientz als Halbzeit-Gast bei „MagentaSport“.

Jetzt hatte der FC Bayern II Vorteile – und der Waldhof traf mit Unterstützung des sonst starken Gästekeepers Schneller, der sich bei einer Ecke verkalkulierte. Nachdem die Gastgeber gute Möglichkeiten zum 3:1 ausgelassen hatten, fiel der erneute Ausgleich (47.), der Wirkung beim SVW zeigte: Die spielstarken Bayern dominierten die Partie und schnürten die Glöckner-Elf zeitweise in der eigenen Hälfte ein.

Dann noch ein Schockmoment für den SVW, als Seegert von Münchens Torwart Schneller bei einer Freistoßhereingabe von Jastrzembski brachial abgeräumt wurde – und der benommene SVW-Kapitän musste eine Viertelstunde vor Schluss mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Gohlke, Seegert (75. Verlaat), Donkor – Schuster, Christiansen (75. Saghiri) – Costly (84. Gottschling), Boyamba, Jastrzembski (84. Garcia) – Martinovic (66. Roczen).

Tore: 1:0 Donkor (9.) 1:1 Feldhahn (16., Foulelfmeter) 2:1 Donkor (33.) 2:2 Scott (47.). - Schiedsrichter: Exner (Beelen). - Beste Spieler: Donkor, Schuster /Scott. alex