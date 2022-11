Badminton. Mit acht Spielern nahm der TV Bensheim an den Jugend-Hessenmeisterschaften in Messel teil. Leona Frimmel trat als U13-Spielerin im Doppel in der Altersklasse U15 an und gewann hier mit Helena Huang in einem spannenden Finale die Hessenmeisterschaft. Im Einzel erreichte sie in ihrer Altersklasse mit dem dritten Platz einen weiteren Podestplatz. Weitere Podestplätze blieben den Bensheimern versagt, sie konnten aber viele neue Erfahrungen sammeln. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1