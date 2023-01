Doppel-Spezialisten holen den Titel

Bensheim. Bei den südostdeutschen Badminton-Meisterschaften in Leipzig feierten die aus Bensheim stammenden Brüder Johannes und Sebastian Grieser ihren bisher größten Erfolg im Seniorenbereich. War für Johannes im Herreneinzel und für Sebastian im Mixed im Viertelfinale Endstation, zeigten sich beide in ihrer Paradedisziplin Herrendoppel von ihrer besten Seite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Setzplatz zwei eingeordnet, sollte zumindest das Halbfinale erreicht werden. Dies gelang durch zwei klare Auftaktsiege ohne Schwierigkeiten. Auch das Halbfinale gestalteten Grieser/Grieser mit einer konzentrierten Leistung mit 21:13 und 21:18 siegreich.

Das Endspiel sollte das beste Spiel der gesamten Meisterschaft werden. Der erste Satz wurde mit 22:20 in der Verlängerung gewonnen, im zweiten Satz hatten Johannes und Sebastian Grieser schon einen Matchball, verloren aber (auch hier in der Verlängerung) 22:24. Im dritten Satz wechselte die Führung permanent, aber nach über einer Stunde Spielzeit konnten die Brüder mit 21:19 die Meisterschaft bejubeln.

Mehr zum Thema Grand-Slam-Turnier Australian Open für Tennisstar Zverev früh zu Ende Mehr erfahren Tennis Australian Open: Diese Stars stehen im Fokus Mehr erfahren

Nun freuen sie sich auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft am ersten Februarwochenende in Bielefeld. red