Mannheim. Der Plan ist ambitioniert: Am 8./9. Mai sollen auf der Anlage des Mannheimer Hockeyclubs bei der Doppel-Endrunde 2021 endlich wieder deutsche Feldhockeymeister bei den Damen und Herren gekürt werden. Beim Final Four auf eigener Anlage wollen die MHC-Herren natürlich unbedingt dabei sein. Die Bundesliga-Hauptrunde befindet sich in der entscheidenden Phase, die Mannheimer Herren liegen aussichtsreich auf dem zweiten Platz.

Nach dem letzten Spieltag am 18. April werden im Viertelfinale und weiteren Play-off-Begegnungen am 1./2. Mai die Teilnehmer für das Final Four in Mannheim ermittelt.

An Ostern hätte der MHC gerne am Finalturnier der Euro Hockey League in Amsterdam teilgenommen, aber da das Starterfeld auf vier Teams verkleinert wurde, sind die Blau-Weiß-Roten nicht mit dabei. and/mm