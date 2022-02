Die Löwen wollen weiter in die DEL

Frankfurt. Die Löwen Frankfurt haben zum sechsten Mal in Folge eine Bewerbung für ihre Teilnahme an der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingereicht. Die Hessen kämpfen in dieser Saison erneut um den Titel in der 2. Liga. Wie der Club mitteilte, hat er für den Fall einer sportlichen Qualifikation als Meister der DEL2 die Lizenz beantragt.

Darüber hinaus stellten die Löwen demnach einen Antrag für den Fall, dass nicht alle 14 Teams im Oberhaus eine Lizenz für die kommende Saison in der DEL erhalten und es einen Nachrücker gibt. „Wir sind sehr stolz darauf, uns erneut für die Teilnahme an der DEL zu bewerben“, sagte Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt. Der sportliche Aufstieg sei letztendlich das Salz in der Suppe, so Krämer. „Daher werden wir natürlich versuchen, uns in dieser stark besetzten Liga durchzusetzen und diesen Schritt zu gehen.“

Vor dem gestrigen Spieltag lagen die Löwen mit 95 Punkten (und einem Spiel weniger) auf Platz zwei hinter den Dresdner Eislöwen (98). Auf Platz drei folgen die Ravensburg Towerstars (90). dpa

