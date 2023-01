Die Lilien sind jetzt nicht mehr der Jäger

Darmstadt. Die Winterpause war deutlich länger als gewohnt, die Vorfreude auf den Wiederbeginn des Punktspielbetriebs ist laut Kapitän Fabian Holland bei den Lilien deshalb „riesengroß“. Fast elf Wochen nach der letzten Hinrundenpartie am 13. November (dem 1:1 gegen Greuther Fürth) startet Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 an diesem Samstag (13.00 Uhr) in die Rückrunde. Gegner ist Jahn Regensburg – die einzige Mannschaft, die den Südhessen bislang eine Niederlage zufügen konnte. Seit dem 0:2 am ersten Spieltag ist das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ungeschlagen und hielt sich zuletzt auch in allen vier Testspielen schadlos.

„Natürlich sind jetzt alle heiß, uns in der Rückrunde zu schlagen“, sagt Holland. Der Herbstmeister, der die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV anführt, will „weiter oben bleiben“ und die Chance auf die Rückkehr in die Beletage nach dem Abstieg 2017 wahren. Aber man sei nicht beim langjährigen Bundesligisten HSV, wo man „richtig einen auf den Deckel“ bekomme, so Holland, wenn man diesen Platz verliere. Andere Mannschaften hätten ganz andere Voraussetzungen.

Lilien-Kapitän Fabian Holland (hier im Trainingslager) freut sich, dass es in der 2. Liga wieder losgeht. © pix/Marino

„Wenn es am Ende nicht klappen sollte, wäre das überhaupt kein Beinbruch. Und es wird sicher auch wieder Rückschläge geben“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch im „Kicker“-Interview. Klar ist: „Ein Aufstieg bedeutet auf allen Ebenen Erlössteigerungen. Die Medienerlöse, die den größten Anteil ausmachen, verdreifachen sich ungefähr. Das wären bei jetzt rund zwölf Millionen Euro etwa 36 Millionen Euro. Aber natürlich steigen auch die Ausgaben.“

Die Spitze erobert haben die Lilien, indem sie auch knappe Partien oft für sich entschieden. Dass sie im vergangenen Sommer den schon damals möglichen Aufstieg am Ende doch noch verspielten, hat offenbar keine Spuren hinterlassen. Unter Lieberknecht, der sie seit Juni 2021 führt, haben sie sich gut entwickelt und stabilisiert, sind vom Jäger zum Gejagten geworden.

Auch abseits des Feldes hat Darmstadt aufgeholt: Neben Verbesserungen im Betreuerteam steht dafür vor allem der knapp 50 Millionen Euro teure Umbau des Stadions am Böllenfalltor, dessen neue Haupttribüne am 17. Dezember mit einem Freundschaftsspiel gegen die Young Boys Bern eröffnet wurde und das nun ein Fassungsvermögen von 17 800 Zuschauern aufweist.

Als Baustelle im Team gilt trotz der positiven Gesamtbilanz die Offensive. Nicht nur, weil Stürmer Aaron Seydel wegen eines Sehnenanrisses im Oberschenkel zusammen mit Innenverteidiger Patric Pfeiffer (Zehfraktur) und Klaus Gjasula (Adduktorenreizung) ein Trio aus wichtigen Kräften bildet, das Lieberknecht beim Restart nicht zur Verfügung steht. Bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar können die Vereine noch tätig werden, bislang hat sich bei den Lilien in dieser Hinsicht noch nichts abgezeichnet, und nicht nur Holland betont, dass „wir einen guten Kader haben“.

Mit diesem soll der Jahresauftakt gelingen. „Mit breiter Brust“, so der Spielführer, könne man in das Duell mit dem Tabellenzwölften gehen. Die Auswärtsniederlage in Regensburg habe wehgetan. „Wir wissen jetzt, was uns erwartet“, sagt Holland.

Dass am 7. Februar im Achtelfinale des DFB-Pokals noch ein Schlager ansteht, dem die Region entgegenfiebert, wollen Holland und seine Teamkollegen noch nicht im Kopf haben. Beim Bundesligisten und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt müssen die Darmstädter dann antreten. „Das ist ein Bonusspiel, das wir uns verdient haben“, sagt Holland. „Wir werden dabei alles raushauen.“ Aber die Partie gegen Regensburg sei definitiv wichtiger. dpa