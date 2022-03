Die Lilien können es nicht fassen

Darmstadt. Mit einem starken Comeback hat der SV Darmstadt 98 einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen geholt und am Freitagabend vorübergehend wieder die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Einen 0:2-Rückstand drehten die Lilien noch zu einem 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim (wir haben berichtet) und beendeten das Wochenende schließlich auf Platz zwei.

Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) sorgten mit drei Toren binnen sechs Minuten vor gut 11 000 Zuschauern für den Darmstädter Jubel. Die Moral sei „Wahnsinn“ lobte Trainer Torsten Lieberknecht sein Team. Christian Kühlwetter (17.) und der erst kurz zuvor eingewechselte Robert Leipertz (61.) hatten die Gäste in Führung gebracht.

„Das kann man erstmal nicht in Worte fassen“, sagte Darmstadts Torschütze Tietz: „Das ist pure Freude. Da sieht man, was wir für eine Mannschaft sind, wir glauben an uns.“ Heidenheims Torhüter Kevin Müller fand seinen „entscheidenden Fehler“ beim 2:3 dagegen „extrem bitter. Das geht auf meine Kappe.“

Die Südhessen kamen besser in die Partie. Der FCH bestrafte die erste Darmstädter Nachlässigkeit mit dem Führungstor durch Kühlwetter. Auch im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, kamen aber kaum zu Möglichkeiten. Der FCH machte vor dem Tor den entschlosseneren Eindruck und erhöhte folgerichtig 2:0.

Die Lilien gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch einen Schuss von Seydel von der Strafraumgrenze erst zum Anschlusstreffer, bevor Tietz mit einem Kopfball den Ausgleich besorgte. Skarke drehte die Partie komplett, als Heidenheims Torhüter Müller den Ball durchrutschen ließ. dpa