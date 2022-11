Die Lilien haben noch nicht genug

Darmstadt. Die Erfolgsserie des SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga soll auch im letzten Spiel des Jahres halten. Seit 15 Partien sind die Lilien ungeschlagen und wollen das auch im Duell mit Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr) bleiben. „Wir haben schon jetzt eine fantastische Hinrunde gespielt. Doch wir denken noch nicht ans Feiern, sondern wollen ein weiteres Spiel gewinnen“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit 35 Punkten ist Darmstadt Tabellenführer und bereits „Herbstmeister“ vor der langen Winterpause. Die Aufgabe gegen Fürth wird jedoch alles andere als leicht, haben die Franken unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger zuletzt doch drei Siege nacheinander gefeiert.

Fraglich ist der Einsatz von Torhüter Marcel Schuhen, der am Donnerstag beim 1:0 in Magdeburg wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt wurde. dpa