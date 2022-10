Die Formkurve bei der SSG Einhausen zeigt in den letzten Wochen deutlich nach unten. Nur fünf von zwölf möglichen Zählern stehen für den Fusionsclub aus den letzten vier Spielen in der Fußball-Kreisoberliga zu Buche, zu wenig, um die Tabellenführung halten zu können. Am vergangenen Spieltag musste die SSG den Platz an der Sonne an die SG Odin Wald-Michelbach abgeben, und das nach einer

...