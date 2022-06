Das letzte Auswärtsspiel der langen Frauenhandball-Landesliga-Saison steht am heutigen Donnerstagabend für den TuS Zwingenberg an: Ab 20.30 Uhr ist das Team von Trainer Renato Ribic beim direkten Verfolger TV Langenselbold gefordert (Käthe-Kollwitz-Halle). Gewinnen die Zwingenbergerinnen wie schon beim 36:27 im Hinspiel, dann ist ihnen der zweite Platz in der Aufstiegsrunde hinter Meister TGB

...