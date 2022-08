Die Großen sind noch eine Nummer zu groß

Mannheim. Der Nachfolger für den Thron der Tennis-Bundesliga ist gefunden. Nachdem Grün-Weiss Mannheim den Meistertitel seit 2018 innehatte, darf sich seit Sonntag der Rochusclub Düsseldorf erstmalig in der Vereinsgeschichte mit der Meistertrophäe schmücken. Die Düsseldorfer zitterten sich bei Absteiger BASF Ludwigshafen zu einem 4:2-Sieg. Verfolger TC Großhesselohe, der noch auf einen Ausrutscher hoffte, hatte da seine Hausaufgaben bereits gemacht und in Mannheim mit 6:0 gewonnen. Düsseldorf hatte die Voraussetzung für den Titelgewinn am Freitagabend mit dem 4:2-Heimsieg gegen Grün-Weiß geschaffen.

Die erfahrenen Recken der Münchner hatten den jungen Wilden von Mannheim kaum Chancen gelassen und sicherten sich am Neckarplatt die Vizemeisterschaft. „Es hat einfach nicht sollen sein. Die Spieler haben alles gegeben gegen Weltklasse-Spieler auf der anderen Seite“, fasste Gerald Marzenell zusammen. Kurzfristig musste Mannheims Teamchef auf Bernabe Zapata Miralles verzichten. Der Spanier gewann zeitgleich das Challenger Turnier in Meerbusch.

Grün-Weiss-Talent Philip Florig durfte gegen TC Großhesselohe auf dem Center Court ran. © Ruffler/pix

Ohne den 25-Jährigen und den am Freitag siegreichen Gerald Melzer schlug erneut die Stunde der Talente von Grün-Weiss. Marzenell ließ Philip Florig und Max Rehberg auf dem Center Court ran. Diese trafen allerdings auf Routiniers des deutschen Tennis und erhielten eine Lehrstunde. „Es war viel auf einmal heute. Heimpremiere, Center Court und dann noch gegen so einen Spieler wie Philipp Kohlschreiber zu spielen“, sagte der 18-jährige Florig nach seiner deutlichen Niederlage gegen den 38-jährigen Kohlschreiber.

Robin Kern hatte Matthias Bachinger am Rande einer Niederlage. Nach siegreichem ersten Satz war der zweite Durchgang lange Zeit offen, doch Kern kassierte das Break zum ungünstigsten Zeitpunkt – 5:7. Im Match-Tiebreak unterliefen dem Mannheimer dann zu viele vermeidbare Fehler. Siegchancen hatte auch Daniel Cukierman gegen den Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff, verlor aber ebenfalls im Match-Tiebreak. „Daniel hat sein bestes Saison-Match im Einzel gespielt. Es war eine Klasse-Leistung gegen Struff“, zollte Marzenell dem Israeli Respekt, der eine 7:3-Führung im Match-Tiebreak nicht nach Hause brachte.

„Ich bin mit der Saison zufrieden. Ich hatte so ein Jahr erwartet. Weiter oben mitzuspielen wäre eine große Überraschung gewesen. Wir brauchen noch mal ein, zwei Jahre, dann können wir wieder um die oberen Plätze mitspielen“, zog Marzenell ein erstes Fazit nach Rang sieben.

Einzel: Max Rehberg – Peter Gojowczyk 0:6, 5:7; Daniel Cukierman – Jan-Lennard Struff 2:6, 6:3, 8:10; Philip Florig – Philipp Kohlschreiber 1:6, 2:6; Robin Kern – Matthias Bachinger 7:5, 5:7, 8:10. – Doppel: Rehberg/Florig – Struff/Kohlschreiber 3:6, 5:7; Cukierman/Kern – Gojowczyk/Philipp Oswald 2:6, 6:1, 4:10. jab