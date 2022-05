Die Fußballer der TSV Auerbach treten nicht zum Halbfinale an

Bergstraße. Die schlechte Nachricht erreichte Kreisfußballwart Reiner Held am Montag in der Früh. „Aufgrund einer Vielzahl von Verletzungen in beiden Mannschaften ist es uns leider nicht möglich, am Donnerstag eine Mannschaft zu stellen“, teilte die TSV Auerbach mit.

Am Donnerstag hätte die TSV – Spitzenreiter der Kreisoberliga – im Kreispokal-Halbfinale im Weiherhaus-Stadion den Verbandsliga-Tabellenführer SV Unter-Flockenbach zu Gast gehabt. Durch den Auerbacher Verzicht steht Unter-Flockenbach als erster Endspielteilnehmer fest. Der zweite wird im Wald-Michelbacher Derby zwischen der SG Odin und dem SV Eintracht am 25. Mai (Mittwoch) ermittelt.

Endspiel am 8. Juni

Geographisch perfekt, nämlich in räumlicher Nähe zu Wald-Michelbach und Unter-Flockenbach, hat Pokalspielleiter Held indes den Ort des Endspiels ausgewählt. Gastgeber ist der FC Ober-Abtsteinach, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Vereinsjubiläum feiert. Geändert wurde aber der Termin. Auf Wunsch der drei noch im Wettbewerb verbliebenen Vereine wird das Finale eine Woche früher, am Mittwoch, 8. Juni, ausgetragen. all

