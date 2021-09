Dass die HSG Bensheim/Auerbach in der Vorwoche ihre Saison-Heimspielpremiere in der Handball-Bundesliga der Frauen gegen die Neckarsulmer Sportunion 28:36 verlor, ist Niels Bötel nicht besonders recht. Nach der Niederlage gegen Neckarsulm sei es „vielleicht gar nicht so gut“, die Flames am heutigen Samstag als Gegner zu haben, wird der Trainer des VfL Oldenburg auf der VfL-Homepage zitiert.

...