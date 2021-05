Premierensiege gegen den Thüringer HC und den VfL Oldenburg, der erste Punktgewinn gegen den Buxtehuder SV, zu Beginn der Saison sogar zeitweise Tabellenführer – in ihrer vierten Spielzeit in Folge in der Handball-Bundesliga der Frauen setzte die HSG Bensheim/Auerbach einige Ausrufezeichen. Am Ende einer von der Corona-Pandemie und einigen schweren Verletzungen überschatteten Runde ’20/21

...