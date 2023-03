Die Flames reiten weiterhin auf einer Welle durch die Rückrunde der Handball-Bundesliga der Frauen. Am Samstag gewann die HSG Bensheim/Auerbach vor 830 Zuschauern in der Weststadthalle gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 30:27 (12:9) und landete im vierten Spiel der zweiten Halbserie den vierten Erfolg. Obschon die Begegnung in der Endphase etwas enger wurde, geriet die Mannschaft von

