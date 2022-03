Die Abstiegsrunde macht den Anfang

Frankfurt. In dieser Saison ist in Hessens höchster Fußball-Amateurspielklasse alles etwas anders. Angesichts eines Starterfeldes von 22 Mannschaften entschied sich der Hessischen Fußball-Verband, in Abstimmung mit den Vereinen, für ein geteiltes Ligaformat. Bis zur Winterpause spielten die Teams nach geografischen Gesichtspunkten in zwei Elfer-Staffeln, nun geht es ab dem 12. März für die besten fünf Mannschaften einer jeden Staffel in einer Aufstiegsrunde um die Meisterschaft. Der Tabellenerste steigt in die Regionalliga Südwest auf, der Zweite nimmt an einer Aufstiegsrunde mit Vertretern der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, sowie der Oberliga Baden-Württemberg teil.

Die anderen zwölf Mannschaften kämpfen ab morgen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt – und da kann es die Hälfte der Teilnehmer treffen, denn die Zahl der Absteiger wurde auf maximal sechs festgelegt (abhängig von den jeweiligen hessischen Absteigern aus der Regionalliga). Mit 20 mitgenommenen Punkten aus der Vorrunde hat Bayern Alzenau die beste Ausgangssituation – der Vorsprung auf den potenziellen Abstiegsplatz sieben beträgt aber nur sechs Zähler. Am Tabellenende steht der VfB Ginsheim mit nur sechs Punkten.

Bereits nach seinem ersten halben Jahr in der Hessenliga hat Aryan Assar vom SC Viktoria Griesheim der Liga seinen Stempel aufgedrückt. Der Neuzugang der Südhessen wurde zum Spieler der Hinrunde gewählt. Griesheim war auf dem Weg in die Aufstiegsrunde, fiel nach einer Assar-Verletzung aber zurück und geht als Vierter (16 Punkte) mit dem Heimspiel gegen den SV Steinbach (So. 15 Uhr) in die Abstiegsrunde. Zweiter ist RW Walldorf (17), das zum Verfolgerduell beim punktgleichen KSV Baunatal antritt. red

