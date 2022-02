DHB mit Flames-Kreisläuferin gegen die Niederlande

Handball. Dreifachwechsel im Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vor den EURO-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande: Verletzungsbedingt muss Bundestrainer Henk Groener auf das Trio Amelie Berger, Marlene Kalf und Meike Schmelzer verzichten, dafür rücken die beiden Rechtsaußen Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Maike Schirmer (VfL Oldenburg) sowie Kreisläuferin Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) in das Aufgebot.

Maike Schirmer steht damit vor ihrem Nationalmannschaftscomeback: Letztmals war die 31-Jährige im September 2018 bei Länderspielen gegen Russland in der DHB-Auswahl. Isabell Hurst ist neben Laetitia Quist das zweite neue Gesicht in der Frauen-Nationalmannschaft für den Lehrgang in Düsseldorf, der am Sonntag, 27. Februar, beginnt.



Teil der ersten Maßnahme 2022 sind die beiden Qualifikationsspiele gegen die Niederlande am Donnerstag, 3. März, in Krefeld (Anwurf: 18.30 Uhr - live auf SPORT1) sowie das Rückspiel am Samstag, 5. März, um 16 Uhr im Topsportcentrum in Rotterdam (live auf Sportdeutschland.TV).