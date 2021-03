Bensheim. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft absolviert in Bensheim ihren ersten gemeinsamen Lehrgang nach der Europameisterschaft. 19 Spielerinnen sind vor Ort, darunter Ex-Flames-Spielerin Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim). Ursprünglich hatte das Trainerteam um Bundestrainer Henk Groener, „Co“ Alexander Koke und Torwarttrainerin Debbie Klijn 21 Akteurinnen für diese Maßnahme nominiert.

AdUnit urban-intext1

Dinah Eckerle (HB Metz) fehlt aufgrund verschärfter Einreise- und Quarantänebedingungen. Verletzungsbedingt sind Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim) wegen eines Nasenbeinbruchs und Lisa Antl (Buxtehuder SV) nicht mit von der Partie. Für Eckerle wurde als Torfrau Isabell Roch von Borussia Dortmund nachnominiert, die eigentlich pausieren wollte.

Der Lehrgang der DHB-Auswahl dauert noch bis Sonntag. Bereits einen Tag später geht der Blick nach Wien, wo die im April stattfindenden WM-Play-offs ausgelost werden. Am 25. März (Do.) ist wieder die österreichische Hauptstadt im Fokus der Frauen-Nationalmannschaft: Dann findet die Auslosung für der Qualifikationsgruppen für die EURO 2022 in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien statt. red