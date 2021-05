DFB-Frauen testen in Offenbach

Offenbach. Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft spielt das letzte Länderspiel der Saison gegen Chile am 15. Juni (Di.) in Offenbach. Das Spiel wird um 15 Uhr angepfiffen und vom ZDF übertragen. Bereits am 10. Juni spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Straßburg gegen Frankreich. Ursprünglich war zum Saisonabschluss eine USA-Reise mit Spielen gegen den Weltmeister geplant. Diese wurde aber wegen der unsicheren Corona-Lage abgesagt.

Während für die deutschen Spielerinnen die Saison danach beendet ist, sind die Chileninnen beim olympischen Fußball-Turnier dabei. Das DFB-Team als Olympiasieger von 2016 hatte die Qualifikation für Tokio durch das Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 verpasst. lhe